Тирана, 28 августа, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама, который уже на будущей неделе возглавит третье правительство подряд, 27 августа прокомментировал отношения между Тираной и Приштиной.

Mfa-ks.net Встреча министров иностранных дел Албании и сепаратистского Косово, 2020

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик пообещал применить новый подход к отношениям Косово и Албании. Глава Социалистической партии Албании заявил, что депутаты Социалистической партии должны чаще навещать Приштину, чтобы предлагать идеи, которые будут соответствовать интересам обеих стран.

По словам Рамы, проект Open Balkan стал причиной ухудшения отношений между Косово и Албанией, однако он по-прежнему привержен поддержанию братских отношений с Косово. При этом Рама подчеркнул, что Open Balkan — это ясный и осмысленный проект будущего для стран региона. В Косово к проекту относятся негативно, поскольку инициатором его создания стала Сербия.