Москва, 28 августа, 2021, 05:35 — ИА Регнум. В субботу, 28 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

В ночь на 29 августа в Москве также переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём и +9… +14 °C ночью.

В воскресенье, 29 августа, днём в столице ожидается +23… +25 °C, по области +21… +26 °C. Переменная облачность, по области местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +9… +14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Москвы и Подмосковья в выходные дни (28−29 августа) ждёт летняя погода.