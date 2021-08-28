Приштина, Сербия, 28 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Вечером 27 августа, в 23:15 на улице Мухаррема Фейза в Приштине услышали стрельбу.

Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия Стрельба

Пресс-секретарь полиции Приштины Агрон Боровци подтвердил информацию для албанского новостного агентства Telegrafi.

По последним данным, в ходе инцидента были ранены трое человек, об убитых не сообщается. Все пострадавшие получают необходимую помощь в клиническом университетском центре в Приштине.

Полиция ведет расследование происшествия, пока что имеется один подозреваевый.