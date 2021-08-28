Екатеринбург, 28 августа, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Свердловской области бездомный пёс напал на двухлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Собака

По данным Накануне.Ru, это произошло 24 августа в посёлке Буланаш. Ребёнок и его отец стояли возле продовольственного магазина и ожидали свою, соответственно, мать и супругу. Мальчик попытался погладить пса. В ответ тот его укусил.

Мальчика доставили в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.