Вашингтон, 28 августа, 2021, 05:06 — ИА Регнум. В работе сервиса потокового видео Netflix в ряде стран зафиксирован сбой. Об этом утром 28 августа сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Рост числа жалоб на работу Netflix был зафиксирован примерно в 03:20 мск, их пик пришёлся на 04:20 мск. Наибольшее число проблем возникло у пользователей из США. На работу сервиса также жалуются жители Канады и Германии.

Основные трудности, с которыми столкнулись пользователи Snapchat, связаны с потерей соединения (54% обратившихся) и просмотром видео (38%). Большинство канадцев (69%) столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе социальной сети Snapchat в ряде стран зафиксирован сбой.