Вашингтон, 28 августа, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Высокопоставленные представители Пентагона провели переговоры с китайскими коллегами впервые после вступления Джо Байдена в должность президента, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Iecs США и Китай

По их данным, заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Майкл Чейз провел переговоры с замглавой канцелярии по международному военному сотрудничеству Китая Хуаном Сюэпином. Отмечается, что переговоры проходили в формате видеоконференции по защищенным каналам. Содержание разговора пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава NASA Билл Нельсон заявил о космической гонке между США и Китаем. По его словам, из-за этого Пекину и Вашингтону будет почти невозможно наладить диалог по сотрудничеству в космической сфере.