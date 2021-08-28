Вашингтон, 28 августа, 2021, 04:50 — ИА Регнум. В работе социальной сети Snapchat в ряде стран зафиксирован сбой. Об этом утром 28 августа сообщается на сайте сервиса Downdetector, мониторящего работу популярных интернет-ресурсов.

AdamPrzezdziek Snapchat

Пик жалоб на работу Snapchat был зафиксирован примерно в 03:09 мск, после чего число обращений пошло на спад. Наибольшее число проблем отметили пользователи из США. Также проблемы в работе сервиса зафиксированы в Канаде, Великобритании и Нидерландах.

Основные трудности, с которыми столкнулись пользователи Snapchat, связаны с получением сообщений — об этом заявили 57% обратившихся. 41% пользователей также отметили проблемы при отправке сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в работе видеохостинга YouTube и социальной сети Instagram произошёл в США.