Новый Орлеан, США, 28 августа, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Обязательная эвакуация населения американского города Новый Орлеан (штат Луизиана), которую требовалось провести из-за приближения урагана «Ида», отменяется, поскольку на нее нет времени. Об этом заявила мэр города Латойа Кантрелл 27 августа в ходе пресс-конференции.

Ураган

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Она отметила, что ситуация с ураганом развивается гораздо быстрее, чем ожидалось. Кантрелл призвала жителей города укрыться в убежищах до 29 августа, когда «Ида» должен подойти к Новому Орлеану. В связи с наступлением стихии в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) предупредил, что ураган «Ида» усилится до высшей (четвертой) категории, приблизившись к побережью Луизианы.