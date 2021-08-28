В США может выйти на свободу убийца сенатора Роберта Кеннеди
Вашингтон, 28 августа, 2021, 03:55 — ИА Регнум. В США после 53 лет тюрьмы может получить свободу иорданец Сирхан Сирхан, приговорённый к пожизненному заключению за убийство сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Ходатайство Сирхана 27 августа удовлетворила комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния, заключив, что он больше не представляет угрозы для общества. В течение 90 дней полный состав комиссии должен принять итоговое решение об освобождении, которое в течение 30 дней утвердит или отклонит губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Напомним, Сирхан 5 июня 1968 года застрелил кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди, за что в 1969 году был приговорён к смертной казни. Позднее приговор был смягчён до пожизненного заключения. С 1975 года Сирхан регулярно обращался с ходатайством о досрочном освобождении, но оно неизменно отклонялось американскими властями.
Как сообщало ИА REGNUM, убивший Роберта Ф. Кеннеди Сирхан Сирхан, отбывающий пожизненное заключение за данное преступление, госпитализирован в тюрьме с ножевыми ранениями.