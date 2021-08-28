Вашингтон, 28 августа, 2021, 03:55 — ИА Регнум. В США после 53 лет тюрьмы может получить свободу иорданец Сирхан Сирхан, приговорённый к пожизненному заключению за убийство сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Роберт Кеннеди выступает перед демонстрантами

Ходатайство Сирхана 27 августа удовлетворила комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния, заключив, что он больше не представляет угрозы для общества. В течение 90 дней полный состав комиссии должен принять итоговое решение об освобождении, которое в течение 30 дней утвердит или отклонит губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Напомним, Сирхан 5 июня 1968 года застрелил кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди, за что в 1969 году был приговорён к смертной казни. Позднее приговор был смягчён до пожизненного заключения. С 1975 года Сирхан регулярно обращался с ходатайством о досрочном освобождении, но оно неизменно отклонялось американскими властями.

Как сообщало ИА REGNUM, убивший Роберта Ф. Кеннеди Сирхан Сирхан, отбывающий пожизненное заключение за данное преступление, госпитализирован в тюрьме с ножевыми ранениями.