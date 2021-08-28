Вашингтон, 28 августа, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Револьвер, из которого убили знаменитого американского бандита времен Дикого Запада Билли Кида, продали на аукционе за более чем $6 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома «Бонэмс».

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Дикий запад

Изначально цена за шестизарядный револьвер Colt «Peacemaker» составляла $3 млн, однако в ходе торгов цена поднялась до $6,03 млн. Указывается, что именно из этого револьвера шериф застрелил налетчика Билли Кида в 1881 году. Также на аукционе продали винтовку Winchester, которую Кидд в свое время украл, за $375 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа компания Worldwide Auctioneers заявила о намерениях выставить на торги в США автодом Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года выпуска. Стартовая цена за лот пока неизвестна.