Портленд, США, 28 августа, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Один полицейский пострадал при стрельбе в ходе совместной спецоперации полиции и управления по борьбе с наркотиками США в американском городе Портленд (штат Орегон). Об этом 27 августа передал телеканал KATU.

Пистолет

Пострадавший был доставлен в больницу. Он получил ранения, не опасные для жизни. Преступник ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в результате стрельбы возле торгового центра Walmart на севере американского города Хьюстон (штат Техас) погиб один человек и еще один получил ранение.