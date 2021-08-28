Копенгаген, 28 августа, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Власти Дании не исключают отмены ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, уже в сентябре 2021 года, сообщает газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Эпидемия находится под контролем, у нас рекордные уровни вакцинации», — цитирует издание главу датского минздрава Магнуса Хойнике.

Он добавил, что сейчас пандемия COVID-19 больше не представляет опасности для жителей Дании. По предварительным данным, ограничения будут сняты с 10 сентября. Также коронавирусную инфекцию исключат из списка социально опасных заболеваний.