Эль-Кувейт, 28 августа, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Информация о трех ракетах, выпущенных с территории Ирака и якобы пересекших воздушное пространство Кувейта, не является достоверной. Об этом говорится в заявлении генштатба кувейтских вооруженных сил, 28 августа сообщает агентство KUNA.

(сс) Will Russell Взрыв

По утверждению военных, граница государства находится «в безопасности». В генштабе призвали использовать официальные источники для получения точных и проверенных сведений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал SHAFAQ News распространил информацию о том, что военная база США, расположенная на границе Ирака и Кувейта, подверглась ракетному обстрелу с иракской территории. По версии журналистов, один из трех снарядов перелетел через пограничную линию и упал на кувейтской стороне.