Астана, 28 августа, 2021, 02:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара и взрывов на военных складах в Джамбульской области Казахстана. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Niklas Freidwall Взрыв

Ранее была подтверждена гибель девяти человек. Личность еще троих погибших, которые участвовали в ликвидации последствий взрывов, устанавливается. При инциденте также пострадали 98 человек и еще несколько пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа власти Казахстана эвакуировали жителей населенных пунктов Джамбульской области, которые находятся недалеко от военных складов, охваченных пожаром.