Кадьяк, США, 28 августа, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Процедура старта ракеты-носителя американской компании Astra с площадки на острове Кадьяк (штат Аляска, США) 27 августа была прервана в последний момент в связи с неисправностью. Об этом руководитель пуска сообщил во время трансляции на сайте компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Космическая сила

представитель компании Astra «Нам необходимо разобраться с перебоем в зажигании и попробовать снова завтра».

Новое время запуска ракеты-носителя будет объявлено позднее.

Целью проводимого испытательного пуска является доставка на орбиту тестового груза. В рамках контракта Astra c Космическими силами США это должно быть осуществлено до 11 сентября.

Напомним, что оба испытательных пуска ракеты Astra в 2020 году завершились неудачей.

Как сообщало ИА REGNUM, NASA подписало контракт с тремя частными компаниями на разработку ракеты-носителя лёгкого класса.

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