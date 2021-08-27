Рамалла , 28 августа, 2021, 02:24 — ИА Регнум. В Палестине за прошедшие сутки выявили 1863 случая заражения коронавирусом нового типа на Западном Берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщает пресс-служба палестинского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что это рекордный показатель по заболеваемости в стране. Также за 27 августа в Палестине скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, а также 470 человек выздоровели и выписались из медицинских учреждений.

В министерстве добавили, что к настоящему времени уже более 800 тыс. получили первую прививку против коронавирусной инфекции. Из них 450 тыс. прошли полный цикл вакцинации.