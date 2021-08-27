Красноярск, 28 августа, 2021, 02:00 — ИА Регнум. В субботу, 28 августа, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 05:45 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 28 на 29 августа ожидается до +12… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 августа, в Красноярске до +23… +25 °C днём и +13… +15 °C ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 августа, в Красноярске ожидается до +24… +26 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до +13…+16 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 августа на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе местами ожидаются порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с. В Эвенкийском МР, в Туруханском районе в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы.

В центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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