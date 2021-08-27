Бостон, США, 28 августа, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Американское метеорологическое общество (AMS) сообщило, что концентрация двуокиси углерода в атмосфере достигла в 2020 году 412,5 единиц на миллион (ppm), что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Выбросы углерода

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В отчёте AMS говорится, что рекордный показатель зафиксирован при изучении ледников, образовавшихся 800 тыс. лет назад. Составители документа отмечают, что увеличению концентрации CO2 в атмосфере не помешал даже спад промышленного производства, вызванный введением ограничений из-за распространения коронавируса, и соответствующее сокращение выбросов углекислого газа на 6−7%.

Метеорологи зафиксировали также увеличение концентрации метана, однако внятного объяснения этим аномалиям они не дали. По их предположениям, росту показателей могли способствовать многочисленные природные пожары.