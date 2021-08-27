Каир, 28 августа, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Алжиру и Марокко следует перейти к переговорам после разрыва дипломатических связей, сообщил глава МИД Египта Самех Шукри в официальном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Отмечается, что Шукри провел телефонные переговоры с алжирским и марокканским коллегами. В ходе разговоров он подчеркнул важность преодоления сложившегося дипломатического кризиса между странами. По мнению главы египетского МИД, налаживание отношений необходимо для укрепления связей между арабскими странами в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа глава алжирского МИД Рамтан Ламамра объявил о разрыве отношений между Алжиром и Марокко. Он обвинил Рабат в шпионаже за алжирскими гражданами. В Марокко назвали этот шаг неоправданным и необоснованным.