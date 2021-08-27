Франция объявила о завершении эвакуации из Афганистана
Париж, 28 августа, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Эвакуация из Афганистана французских граждан и лиц, сотрудничавших с Парижем, завершена. Об этом 27 августа говорится в совместном заявлении МИД и минобороны Франции.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Франция
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В документе подчеркивается, что условия пребывания в аэропорту афганской столицы Кабула больше не отвечают критериям безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа о завершении своей военной операции по эвакуации из Афганистана объявила Германия.