Ярославль, 28 августа, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Работникам клинической больницы № 3 удалось самостоятельно эвакуировать больных с COVID-19 после возникновения возгорания, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области.

(сс) Dieter_G Пожар

Указывается, что при пожаре из здания эвакуировали 76 человек. При этом эвакуация пациентов проводилась силами персонала медицинского учреждения. Также медработники отключили аппараты искусственной вентиляции легких при возникновении возгорания, как предполагается по инструкции.

По предварительной версии, причина пожара — элетротехническая. Отмечатся, что в ликвидации возгорания привлекался 61 человек и 24 единицы спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 августа в реанимации клинической больницы № 3 в Ярославле произошел пожар. Отмечалось, что возгорание произошло в ковидном отделение медучреждения. Официально МЧС РФ подтвердили гибель только одно человека при пожаре.