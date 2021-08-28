Ярославль, 28 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Работа систем электроснабжения и подачи кислорода в ярославской больнице №3, где 27 августа произошёл пожар, не нарушена. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ярославской области.

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Таким образом ярославские власти опровергли ранние сообщения о том, что во время отключения аппаратов ИВЛ, вызванного пожаром, погибли три пациента.

«Восемь пациентов из реанимации больницы переведены в больницу имени Семашко. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Подача электроэнергии и кислорода в больнице №3 не нарушены, идут в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что во время задымления погиб один человек, и его смерть не связана с пожаром.

Сейчас на месте происшествия работают представители правительства, МЧС России и правоохранительных органов.