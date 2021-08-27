Нью-Йорк, США, 28 августа, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 27 августа — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Больше других прибавил Nasdaq.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 242,68 пункта (0,69%), до уровня 35 455,80 пункта. S&P 500 подорожал на 39,37 пункта (0,88%), поднявшись до уровня 4509,37 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 183,69 пункта (1,23%), поднявшись до уровня 15 129,50 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,30 (1,93%), до уровня $68,72 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 26 августа снижением на фоне данных о ВВП США и ожидания запланированного на 27 августа выступления главы ФРС.

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