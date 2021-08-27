Дакка, 28 августа, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Лодка с пассажирами перевернулась на реке в Бангладеш, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Поленов. Лодка

Сообщается, что трагедия произошла в 109 километрах к востоку от столицы республики Дакки. Лодка с пассажирами столкнулась с судном, перевозившим песок, в результате чего опрокинулась на воде. В результате происшествия погибли не менее 19 человек. При этом части пассажиров удалось самостоятельно выплыть на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Белгородской области в пруду опрокинулась лодка с шестью пассажирами, среди которых были трое детей. В результате происшествия погибли двое мужчин.