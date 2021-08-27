Ярославль, 28 августа, 2021, 01:00 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области опровергли информацию о троих погибших в результате пожара в клинической больнице №3. В официальном заявлении пресс-службы сообщается лишь об одной смерти, причина которой даже не связана с возгоранием:

«В 22 часа 9 минут поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на первом этаже. Рассматриваются различные версии случившегося. На данный момент очаг задымления ликвидирован. Погиб один человек, причина смерти не связана с возгоранием. На место происшествия по поручению руководителя региона оперативно выехали представители правительства, МЧС и правоохранительных органов».

Напомним, что ранее о трагическом происшествии в ярославской больнице со ссылкой на источники сообщили многие федеральные СМИ. По версии телеканала РЕН, пожар возник в палате на втором этаже, в результате этого произошло короткое замыкание проводки и отключение аппаратов ИВЛ. Шесть пациентов реанимационного отделения после этого удалось вернуть к жизни, но трое скончалось. Всего на ИВЛ в больнице находилось 11 пациентов.

В настоящий момент территория больницы оцеплена сотрудниками полиции. К зданию не подпускают даже представителей СМИ.