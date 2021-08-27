Берлин, 28 августа, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Компании «Газпром», вероятно, придётся продать газопровод «Северный поток — 2», чтобы привести его функционирование в соответствие с нормами газовой директивы Евросоюза. Об этом написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Die Welt Nord Stream-2

Речь идёт о том, что в соответствии с обновлённой директивой ЕС компания-экспортёр не может выступать одновременно и поставщиком газа, и владельцем (оператором) трубопровода. Сейчас Nord Stream 2 AG, дочернее общество «Газпрома», проходит сертификацию в Германии в качестве независимого транспортного оператора, однако, как отмечает издание, в Еврокомиссии настаивают на неприемлемости этого варианта.

«С точки зрения участников комиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены. От продажи газопровода никуда не деться, говорят там», — пишет газета.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Европейского союза.