Вашингтон, 28 августа, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Приближение урагана «Ида» заставило власти американского округа Джефферсон (штат Луизиана) выпустить предписание об эвакуации людей из ряда районов. Об этом окружная администрация сообщила 27 августа на своей в странице в Twitter.

Mariamichelle Ураган

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Речь идет о районах Гранд-Айл, Жан Лафит, Нижний Лафит, Крауни-Пойнт и Баратария. Для других районов Джефферсона выпустили только рекомендацию об эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ураган «Ида» ударил по острову Хувентуд на Кубе. Скорость порывов ветра в районе разгула стихии достигает 120 км в час.