Ялта, Крым, 28 августа, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Пожар произошел на крыше пятиэтажного жилого дома в Ялте, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

Пожар

По ее данным, возгорание произошло на крыше жилого дома № 10 по улице Кривошты вечером 27 августа. Спасатели эвакуировали из горящего здания 17 человек. Общая площадь возгорания оценивается в тысячу квадратных метров. К полуночи пожарным удалось локализовать пожар. В его ликвидации принимают участие 52 человека личного состава и 16 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа пожар произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону. Огнем была охвачена площадь 25 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.