На границе Ирака и Кувейта обстреляли военную базу США
Багдад, 28 августа, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Ракетной атаке подверглась военная база США, расположенная на границе Ирака и Кувейта, 27 августа сообщил портал SHAFAQ News.
James McCauley
Взрыв
С иракской территории по объекту было выпущено три ракеты. Их целью стал контрольно-пропускной пункт «Джиришан», который располагается в 50 км от города Басра.
Два снаряда упали недалеко от базы, а еще один — перелетел и разорвался в Кувейте. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в городе Байджи в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака ракетному обстрелу подвергся завод одной из нефтедобывающих компаний.