Багдад, 28 августа, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Ракетной атаке подверглась военная база США, расположенная на границе Ирака и Кувейта, 27 августа сообщил портал SHAFAQ News.

James McCauley Взрыв

С иракской территории по объекту было выпущено три ракеты. Их целью стал контрольно-пропускной пункт «Джиришан», который располагается в 50 км от города Басра.

Два снаряда упали недалеко от базы, а еще один — перелетел и разорвался в Кувейте. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в городе Байджи в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака ракетному обстрелу подвергся завод одной из нефтедобывающих компаний.