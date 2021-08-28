28 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили откровенную ложь со стороны главы МИД Украины по отношению к России.

Елизавета Коробова, , 09:54 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы использовала для эвакуации людей из Афганистана авиабазу Баграм, которую контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказалось ложью и вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 августа в социальной сети Facebook.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«На такой государственной должности и так нагло врет! Что это за государство тогда такое, которое себе позволяет подобное поведение?» — задаётся вопросом Людмила Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что глава МИД не имеет права публично лгать. Другие страны видят это и делают соответствующие выводы, которые непосредственно отражаются на репутации.

«Так, теперь политики все на Украине врут. Как не стыдно при такой должности обманывать людей?! Нет ничего святого у таких людей!» — указывает Ольга С.

Дмитрий Кулеба Kmu.gov.ua

«Вот этим только и занимаются, брешут везде и всем. Эту разновидную мульку принимают потом за правду. Какой-то нездоровый интерес украинской элиты ко лжи. Чему тогда удивляться, когда президент Эстонии на заседании лишенцев молола такую чушь, что даже не покраснела. Вот так делается международная политика», — отмечает Valerij H.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на ложь со стороны украинского министра, всё равно, каким образом людей эвакуировала Россия, ведь главное, что она спасает жизни.

«Какая разница, как Россия эвакуировала людей? Главное, что сделала это! А Украина благополучно забыла про своих и ещё пытается нести чушь! Это недостойное поведение. Спасибо бы сказали за то, что Россия вывезла их граждан. Жизнь людей важнее, чем их бла-бла. И неважно, каким способом и откуда», — считает Ирина Р.

Часть людей считает, что украинский народ не так глуп, как думает киевская элита, и поэтому подобная ложь не находит принятия в умах простых граждан Украины.

«Украинские власти все продолжают врать, врать и врать. Во всей этой ситуации больше всего жалко народ украинский. Уверена, простые люди имеют своё правильное отношение к происходящим событиям в мире и не верят заявлениям киевских чиновников», — поделилась своим мнением Lidya M.

Ряд пользователей указывает на то, что украинским властям обязательно придётся ответить за свою ложь и за свои поступки.

«В следующий раз после таких бла-бла Россия просто ваших оставит одних, неблагодарные вы наши. Карма — она такая… прилетит, чихнуть не успеешь! И детям с внуками за такие деяния придётся отрабатывать. А непосредственному виновнику в троекратном размере прилетит. Ходи и оглядывайся. Кирпичи тоже иногда летают», — пишет Марина Д.

Авиабаза Баграм Bagram.afcent.af.mil

Отдельные комментаторы отмечают, что руководству Российской Федерации пора пересмотреть свой подход по трансляции бесконечного милосердия во внешний мир.

«России, и правда, уже пора перестать быть палочкой-выручалочкой для всех окружающих. Если государство нам враждебно, то их граждан спасать нельзя! Они же потом ещё и в спину плюют!» — написал Иван Е.

Напомним, 27 августа министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу уличили во лжи после его слов на брифинге о том, что Россия якобы использовала для эвакуации людей из Афганистана авиабазу Баграм, которую контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).