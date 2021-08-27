Москва, 28 августа, 2021, 00:18 — ИА Регнум. 35-летний вратарь московского «Локомотива» и сборной России по футболу Гильерме 27 августа поделился мнением касательно возможной отмены лимита на легионеров: «Я за полную отмену лимита — в этом случае будет больше конкуренции: российские футболисты вырастут. Почему они сейчас не растут? Недостаточно конкуренции. Они понимают, что на поле всегда есть место. Например, для совсем юных футболистов, когда приедет опытный иностранец, это будет своего рода учеба», — цитирует футболиста «железнодорожников» издание «Чемпионат».

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На данный момент условия лимита на легионеров гласят, что в заявке клуба на сезон не может находиться больше восьми иностранных футболистов.

Ранее Российский Футбольный Союз (РФС) сообщил, что голосование клубов Российской Премьер-лиги по вопросу отмены лимита на легионеров пройдет 31 августа. Предварительно подавляющее большинство клубов выступило за отмену лимита.

26 августа после попадания «РБ Зальцбурга» в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА чемпионат Австрии поднялся на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. При этом Россия опустилась на 10-е место в рейтинге.