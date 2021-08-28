28 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 08:05 — REGNUM Заявление первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса о том, что главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко (соответствующие материалы собраны и направлены в Следственный комитет), стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 августа в социальной сети Facebook.

Нет воды Самара Сергей Бобров © ИА Красная Весна

«Даже перед смертью человеку дают сделать глоток воды, а тут он живых жителей полуострова решил лишить воды! Какой огромный грех он взял на свою душу!» — считает Римма Г.

Многие пользователи не смогли себе позволить отозваться добрым словом о человеке, организовавшем водную блокаду полуострова. Люди уверены, что Сенченко должен предстать перед судом и понести соответствующее наказание за свои злодеяния.

«Урод! Кто ему дал такое право? Отловить, посадить и воды не давать, вообще! Пусть почувствует, каково это!» — предлагает Людмила Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина будет и дальше портить жизнь российским гражданам, потому что российский бизнес не готов разорвать отношения с украинской элитой.

«Ну, а чего им бояться? Пока наш газ будет идти в их трубы, они будут борзеть. Да и товарооборот с ними не уменьшается, хотя бомбёжки Донбасса не прекращаются», — отмечает Konstantin S.

Андрей Сенченко Yefim Petrenko.P (ПетровичКВ)

Часть людей считает, что понятие «экоцид», которое фигурирует в заявлении Фикса, не соответствует масштабам трагедии, которую пыталась устроить украинская власть на территории полуострова.

«Почему формулировка «экоцид»? Терроризм чистейший — и без всяких иезуитских вариантов. Фигуранты известны, и решения по ним должны идти по статьям «террор»!» — указывает Константин К.

«Почему экоцид? Умысел был не в уничтожении растительного и животного мира, а в наказании своих (с точки зрения Украины) граждан, т. е. людей! Главная цель была люди, а не птички. Это терроризм, так же как и обстрелы Донецка!» — пишет Woodash O.

Ряд пользователей указывает на то, что Сенченко явно не является основным идеологом водной блокады Крыма, а, скорее всего, действовал совместно со всем украинским правительством по указке Соединённых Штатов.

«Странно, что имя этого гада назвали только сейчас! Долго же его пытались подкупить! Уже многие на Украине были согласны воду продавать, и канал начинали уже чистить, а этот ни в какую. Понятно, что он по американской указке работает, поэтому такой «неподкупный». Но не может же один человек блокировать воду! Вся администрация президента Украины и сам Зеленский, как и его предшественник, являются виновниками блокады!» — поделился своим мнением Джелло Б.

Нашлись и те, кто убежден, что руководству России пора перейти к активным действиям и дать понять украинским властям, что их грехи не забыты и получат заслуженный ответ.

Ефим Фикс Rk.gov.ru

«Нелюди! Надо им газ перекрыть, пусть скачут зимой, чтобы согреться!» — предлагает Людмила Т.

Напомним, 27 августа первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил в беседе с РИА Новости, что главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко, соответствующие материалы собраны и направлены в Следственный комитет.