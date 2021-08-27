Верона, Италия, 28 августа, 2021, 00:01 — ИА Регнум. 27 августа в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» миланский» Интер в рамках второго тура итальянской Серии А 2021/22 одержал волевую победу над «Вероной» со счетом 3:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Первый мяч на 15-й минуте встречи забил 20-летний полузащитник сборной Сербии Иван Илич — 1:0. В дебюте второй половины аргентинский форвард Лаутаро Мартинес восстановил равновесие в счете — 1:1. Через 36 минут партнер Мартинеса по сборной Хоакин Корреа впервые вывел «нерадзурри» вперед после передачи Матео Дармиана — 1:2. В компенсированное время Корреа оформил дубль — 1:3. Голевую передачу засчитали на 24-летнего полузащитник сборной Италии Николо Бареллу.

Авторитетный портал WhoScored назвал 27-летнего нападающего сборной Аргентины Хоакина Корреа лучшим игроком матча. Футболист отметился двумя забитыми мячами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач футболиста составила 100%.

Бригада арбитров: Джанлука Манганьелло | Стефано Алассио | Лука Мондин | Антонио Джюа.

Составы команд:

«Верона»: Монтито, Чеккерини (Касале, 53'), Гюнтер, Мангани (Давидович, 75'), Фараони (Шутало, 75'), Лазович, Дзакканьи, Илич, Канчельерри (Лазанья, 62'), Онгла (Тамез, 75'), Барак.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Бастони, Дармиан, Брозович (Видаль, 66'), Барелла, Чалханоглу (Весино, 87'), Перишич (Димарко, 66'), Мартинес (Корреа, 74'), Джеко (Сенси, 87').

Одержав вторую победу подряд, «Интер» набрал шесть очков и поднялся на первую позицию в турнирной таблице Серии А. «Верона» без очков осталась на восемнадцатом месте в зоне вылета.