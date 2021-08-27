Мурманск, 27 августа, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Из 66 резидентов Арктической зоны РФ, зарегистрированных в Мурманской области, 55 — представители малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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По данным ведомства, это стало возможным благодаря снижению планки входа с 10 до 1 миллиона рублей инвестиций.

«Сегодня мы в регионе имеем 66 резидентов, это треть от всех резидентов Арктической зоны. Это 88 миллиардов рублей инвестиций, и за этот год почти 10% уже вложены в реальные проекты. Те резиденты, которые уже есть, за ближайшие 10 лет принесут налогов в разные бюджеты 100 миллиардов рублей», — отметил губернатор региона Андрей Чибис.

В ближайшее время мурманские власти ожидают появление на территории области ещё двух крупных резидентов АЗРФ. На «арктические» льготы претендуют проект «Норникеля» по созданию в Мончегорске металлургического производства «Большая медь» и проект освоения месторождения платиноидов Фёдорова тундра АО «Фёдорово Рисорсес».