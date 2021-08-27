Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Президент США Джо Байден распорядился выделить до $60 миллионов на оказание помощи Украине в военной сфере. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба Белого дома.

Как следует из опубликованного документа, руководителю Госдепартамента США Энтони Блинкену поручено выделить указанные средства из бюджета Пентагона.

Уточняется, что средства будут направлены «на оборонные изделия и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Украине».