Власти НАО сделали бесплатным дополнительное образование для школьников
Нарьян-Мар, 27 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. С 1 сентября кружки и секции для школьников Ненецкого автономного округа будут бесплатными. Об этом «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.
«Решение принял сегодня по итогам совещания с руководством профильного департамента. Есть запрос от жителей — предложения поступали во время обсуждения Народной программы партии. Уже с 1 сентября более 6 тысяч детей в нашем округе смогут посещать секции и кружки бесплатно», — написал Бездудный.
В комментариях многие подписчики решение губернатора поддержали, но отметились и те, кто счел инициативу пиаром.
«Хорошая новость, спасибо, теперь спортивным организациям надо помочь, все будут довольны и благодарны», — написала Надежда Дуркина.
«Наконец-то!», — обрадовался пользователь Sweet Cherry.
«Сначала сделали платными, теперь сами же сделали бесплатными и пиарятся на этом», — написал Толя Апицын.
«Если хочешь сделать человека счастливым, сделай ему сначала плохо, а потом верни как было», — поддержал его Александр Чистяков.
Как сообщало ИА REGNUM, первоклассники НАО получат от губернатора в подарок портфель со школьными принадлежностями.