Нарьян-Мар, 27 августа, 2021, 23:51 — ИА Регнум. С 1 сентября кружки и секции для школьников Ненецкого автономного округа будут бесплатными. Об этом «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Занятия в ЦТПО «МИСиС» для школьников

«Решение принял сегодня по итогам совещания с руководством профильного департамента. Есть запрос от жителей — предложения поступали во время обсуждения Народной программы партии. Уже с 1 сентября более 6 тысяч детей в нашем округе смогут посещать секции и кружки бесплатно», — написал Бездудный.

В комментариях многие подписчики решение губернатора поддержали, но отметились и те, кто счел инициативу пиаром.

«Хорошая новость, спасибо, теперь спортивным организациям надо помочь, все будут довольны и благодарны», — написала Надежда Дуркина.

«Наконец-то!», — обрадовался пользователь Sweet Cherry.

«Сначала сделали платными, теперь сами же сделали бесплатными и пиарятся на этом», — написал Толя Апицын.

«Если хочешь сделать человека счастливым, сделай ему сначала плохо, а потом верни как было», — поддержал его Александр Чистяков.

Как сообщало ИА REGNUM, первоклассники НАО получат от губернатора в подарок портфель со школьными принадлежностями.