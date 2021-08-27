Москва, 27 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Российский танк нового поколения Т-14 «Армата» стал платформой для внедрения искусственного интеллекта, сообщил 27 августа журналистам генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата»

По его словам, в настоящее время на платформу «Армата» внедряют ряд новых систем, в том числе искусственный интеллект.

«Немного приоткрою секрет, что «Армату» мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок», — цитирует слова Потапова агентство «РИА Новости».

Напомним, в феврале 2021 года российские военные сообщали, что перспективный танк Т-14 «Армата» дорабатывается для выполнения задач сетевого дистанционного управления другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, «Армата» является универсальной тяжелой гусеничной платформой, на базе которой создаются основной боевой танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), боевая машина пехоты (БМП) и самоходная артиллерийская установка (САУ).