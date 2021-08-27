Ярославль, 27 августа, 2021, 23:43 — ИА Регнум. В реанимации клинической больницы №3 города Ярославля возник пожар, в результате которого погибло три человека.

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Как сообщает Интерфакс, возгорание произошло в ковидном отделении больницы. Оно не было существенным, однако стало причиной отключения электричества и последующей остановки аппаратов ИВЛ. Медперсонал самостоятельно потушил пожар, но три пациента реанимации скончались.

Официальные власти пока не комментируют происшествие.