Мурманск, 27 августа, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Работу мурманских котельных могут перевести с мазута на электричество. Об этом в ходе прямой линии в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

МУП «Теплоэнерго» Котельные

«В настоящий момент мы обсуждаем либо газификацию, либо электрификацию наших котельных. У нас большое количество электроэнергии и наши станции могут производить еще больше. Мы ведем работу, считаем», — заявил Чибис, отметив, что решение будет принято до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти выделили на закупку топлива 3,8 млрд рублей.