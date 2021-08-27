Дамаск, 27 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Один из летательных аппаратов ВКС России был атакован ракетами в Сирии, сообщает 27 августа агентство «Русская Весна» со ссылкой на военный источник.

Türk Silahlı Kuvvetleri Турецкие войска в Сирии

По данным агентства, по российскому аппарату, тип которого не уточняется, были выпущены две ракеты во время его пролёта над линией соприкосновения Сирийской арабской армии и протурецких незаконных вооруженных формирований.

Пуск ракет ПЗРК был произведен с позиции, расположенной рядом с турецким «наблюдательным» постом в зоне Идлиб. Ракеты не достигли цели.

По неофициальным данным, российская боевая авиация нанесла ответный удар по месту запуска ракет.