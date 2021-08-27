Мурманск, 27 августа, 2021, 23:10 — ИА Регнум. 1 сентября в Мурманской области начнут подключать к отоплению жилфонд. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Цитата из к/ф «Выживший». Реж. Алехандро Иньярриту. 2015. США Холод

«Тепло в жилые дома будут давать постепенно, ждать дополнительного похолодания не будут. В социальных учреждениях батареи уже начали работать», — заявил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти выделили на закупку топлива 3,8 млрд рублей.