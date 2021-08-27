Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком получил вызов на ближайшие матчи национальной сборной Бразилии по футболу. 3, 5 и 10 сентября подопечные Тите сыграют со сборными Чили, Аргентины и Перу. Матч пройдут в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре.

Vyacheslav Evdokimov Малком в форме ФК «Зенит»

После шести туров сборная Бразилии с восемнадцатью очками занимает первую позицию в турнирной таблице.

На данный момент Малком не сыграл ни в одном матче за взрослую сборную своей страны.

В текущем сезоне Малком принял участие в четырех матчах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Уфы».

Малком перешел в «Зенит» 2 августа 2019 года из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Текущее соглашение бразильского флангового нападающего с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.