Париж, 27 августа, 2021, 22:51 — ИА Регнум. 27 августа 22-летний универсальный нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил партнерам по команде, что уходит в мадридский «Реал».

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» согласился продать Мбаппе в «Реал» за 170 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виду бонусов.

На данный момент стоимость французского нападающего, по оценкам интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро. Соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В первых трех турах Лиги 1 Мбаппе набрал 4 (2+2) очка по системе гол+пас.