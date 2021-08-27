Турин, Италия, 27 августа, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Футболист Криштиану Роналду в пятницу, 27 августа, поблагодарил бывших партнеров по туринскому «Ювентусу» и болельщиков клуба за три года, проведенные вместе.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

«Я покидаю великий клуб, величайший во всей Италии и один из самых славных в Европе. Турин останется в моем сердце», — написал Роналду в соцсетях с борта самолета.

Как сообщалось ранее, новым клубом португальского футболиста стал «Манчестер Юнайтед», за который он уже выступал в 2003—2009 годах.