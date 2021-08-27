Приштина, 27 августа 2021, 23:12 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 27 августа провела встречу с главой КФОР Франко Федеричи, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi.
Как сообщается, темой встречи было положение в сфере безопасности и предстоящие учения OPREH «уровень II», которые состоятся в сентябре. В ходе учений силы безопасности Косово будут готовиться к участию в совместных боевых операциях с НАТО в качестве резерва.
Стороны отметили, что ситуация в Косово остаётся стабильной и заявили о намерении продолжать координировать свои действия.
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