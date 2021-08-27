27 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили появлении плакатов в Германии с картой, где российская Калининградская область включена в состав страны.

Артур Савин, , 23:11 — REGNUM Информация о том, что в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах, то есть с включением нынешней Калининградской области, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 августа в социальной сети Facebook.

Михайлов Алексей Сергеевич. Поверженные знамёна. Парад Победы

«Тонкий намëк на толстые обстоятельства. Вы потеряли родину Канта, когда хотели сожрать СССР. Подавились! Собираетесь потерять другие земли? Ну, добро пожаловать!» — пишет Алексей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что в Европе растёт желание пересмотреть итоги Второй мировой войны, иначе зачем вспоминать былые границы страны, которую победил Советский Союз?

«Мечтать — не вредно, вредно — похмелье. Германия помнит об этом. Вот и цветы к памятнику Неизвестному Солдату каждый год возлагают, и памятники Великой Отечественной войны содержат, ухаживают за ними», — напоминает Фарзин Д.

«Вспомнили? Давайте тогда все всё вспомним! Что и кому в каком веке принадлежало! На чужой каравай лучше рот не разевать! Раз профукали в своё время, значит, нужно смириться! Предки давно заплатили свою цену сполна!» — считает Екатерина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Германии грядут выборы, поэтому неудивительно, что мы наблюдаем разного рода провокации, которые ещё будут происходить.

«Это всего лишь провокация против правящей партии Германии. Никто там таких разговоров не ведёт и сумасшедших планов по «возвращению земель» не строит», — указывает Wika F.

Калининград. Здание мэрии Калининграда, вид с площади Победы. Kneiphof

Часть людей считает, что в любом случае правящая в Германии элита не готова заявить о своих претензиях на российские территории.

«О чём такая горячая дискуссия? Это только желание неизвестных, но не позиция государства. Даже партия, за которую агитируют плакаты, заявила, что её представители тут ни при чём», — отмечает Jelizaveta D.

Ряд пользователей указывает на то, что пересмотр территориальных изменений по итогам Второй мировой войны коснётся не только России, но и всей Восточной Европы.

«Да ладно, Калининградская область, там всё побережье с Клайпедой у Литвы, с Гданьском у Польши и вся западная Польша! Вот кому точно переживать за этот стеб! Ибо выхода к морю у этих стран до Второй мировой почти не было! Пусть скажут большое спасибо СССР и Сталину, это его подарки! Если всё вернуть к границам до 1939 года, достанется и нынешней Белоруссии с Украиной! Надо будет Польше отдать кусманы нехилые!» — пишет Владимир Л.

«Две трети части Восточной Пруссии с городом-портом Данцинг (ныне Гданьск) по итогом Второй мировой войны вошли в состав Польши! Сталин при решении этого вопроса был очень озабочен тем, чтобы у Польши был выход к морю. Поэтому, если кто-то в Германии собирается пересматривать свои претензии на земли, то пускай начинают со своих ближайших соседей!» — написала Tana K.

Напомним, 27 августа немецкая газета Nordkurier опубликовала информацию, согласно которой в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах, то есть с включением нынешней Калининградской области.