Мурманск, 27 августа, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис шокирован поступком подростков, снявших на видео убийство котенка. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Instagram.

(сс) Savara Котенок

«Я просто шокирован этой жестокостью. Личности подростков установлены, c ними работает полиция. Один из них находится под опекой, вторая семья благополучная. Тот ужас который допустили дети, ни в какие ворота не лезет. Поэтому, безусловно, они будут наказаны в соответствии с законом, и я за этой ситуацией слежу. Ситуация ужасная. У меня не получилось досмотреть до конца это видео, потому что это ужас какой-то», — заявил глава региона.

Напомним, в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как подростки из Колы, жестоко убили маленького котенка. Несовершеннолетние кинули его в пруд, а когда беззащитное животное пыталось выплыть на берег, стали избивать его палками, а затем оторвали ему голову.