Митровица, Сербия, 27 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Вечером 26 августа в деревне Дрет неподалеку от Лепосавича было обнаружено массовое захоронение. В общей могиле найдены 23 тела — предположительно, албанцев, убитых в ходе Косовской войны, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi.

Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области Поиски пропавшего человека в Томской области

Как заявил представитель правительственной комиссии по пропавшим без вести Куштрим Гара, на территории Косово могут располагаться ещё три таких массовых захоронения.

В Косово считаются пропавшими без вести около 1630 человек. Глава совета по защите прав человека в Митровице Халит Берани высказал предположение, что в могиле находятся тела 23 представителей интеллигенции из Митровицы, пропавших и расстрелянных 19 апреля 1999 года.