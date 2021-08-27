Рим, 27 августа, 2021, 22:36 — ИА Регнум. 28−29 августа на автомагистралях Италии ожидаются огромные пробки, сообщили представители дорожных служб в пятницу, 27 августа.

Италия

В последние летние выходные в города традиционно возвращается «вторая» (и последняя) волна отдыхавших на морских побережьях.

Для улучшения дорожной ситуации будет запрещено движение грузового транспорта по магистралям — в первой половине дня 28 августа и весь день 29 августа.