Краснодар, 27 августа, 2021, 22:30 — ИА Регнум. 27 августа в Краснодаре на стадионе «Краснодар» казанский «Рубин» в рамках шестого тура регулярного сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Краснодар»

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8,86 был признан 31-летний французский атакующий полузащитник Реми Кабелла, отметившийся результативной передачей, пятью успешными обводками, тремя отборами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач футболиста — 79%.

Для 28-летнего колумбийского таранного форварда Джона Кордобы этот матч стал шестым в составе «быков». На данный момент у Кордобы 7 (5+2) очков по системе гол+пас в этом сезоне.

Желтые карточки: Виктор Классон — 1, Георгий Зотов — 7, Илья Самошников — 8, Юрий Газинский — 60.

Бригада арбитров: Евгений Кукуляк | Рашид Абусуев | Михаил Иванов | Кирилл Силантьев | Евгений Турбин.

Забитые мячи: Алексей Ионов (Джон Кордоба) 12' — 1:0, Джон Кордоба (Реми Кабелла) 35' — 2:0.

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Пантелеао, Петров, Крыховяк, Газинский (Сперцян, 65'), Кабелла, Классон, Ионов, Кордоба (Ильин, 85').

«Рубин»: Дюпин, Талби, Уремович, Самошников, Зотов, Ин Бом (Мусаев, 75'), Абильдгор, Бакаев, Йевтич (Сайто, 60'), Хакшабанович, Костюков (Игнатьев, 28').

«Краснодар», одержав третью победу в сезоне и набрав девять очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» с одиннадцатью очками расположился двумя строчками выше.